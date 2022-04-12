الاختيار 3 الحلقة 11| رسالة «أبو أيوب المصري» إلى زعيم القاعدة «أيمن الظواهري»

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 3، رسالة من العنصر الإرهابي “أبو أيوب المصري” موجهة إلى أيمن الظواهري زعيم القاعدة يتحدث فيها عن إنشاء تنظيم جهادي لتنفيذ عمليات في مصر.

وكشفت الرسالة عن عدم تمكن أبو أيوب من السفر خارج مصر بسبب وجوده على قوائم الممنوعين من السفر، وإدراج اسمه ضمن قوائم الإرهاب الدولي، لذا سينفذ فكرته في إنشاء تنظيم جهادي في مصر ينفذ عدد من العمليات الإرهابية.

وتبين في الكواليس نجاح ضابط الأمن الوطني زكريا يونس، في رصد الرسالة.

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.