الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على 12 متهمًا فى «أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير» غدًا

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تصدر الدائرة الرابعة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الأربعاء، الحكم على 12 متهما فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".  

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين بتلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

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