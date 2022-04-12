تيبو كورتوا لـ«الدستور»: هزيمتنا فى الكلاسيكو «صدفة».. وصلاح من أفضل لاعبى العالم

يعيش تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسبانى ومنتخب بلجيكا، أفضل فتراته حاليًا، فحارس عرين «الملكى» يقدم مستويات مبهرة هذا الموسم مع فريقه، ليقوده إلى احتلال صدارة ترتيب الدورى، ووضع قدم فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بعدما كان صاحب الدور الأبرز فى تتويج الفريق بكأس سوبر إسبانيا، مطلع هذا العام.

«كورتوا» هو الحارس الأقوى فى العالم خلال الفترة الحالية، لما يقدمه مع فريقه ومنتخب بلاده، ليواصل بذلك مسيرة تألقه التى توجها بحصد جائزة «أفضل حارس مرمى» من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» فى ٢٠١٨، التى لفتت إليه أنظار العملاق الإسبانى، فتعاقد معه قادمًا من تشيلسى الإنجليزى، ليواصل من حينها تقديم مستويات مبهرة، ويصبح معشوقًا لجماهير «الريال».

فى حوار حصرى يعد الأول من نوعه مع وسائل الإعلام العربية، يتحدث «كورتوا» لـ«الدستور»، فى السطور التالية، عن حلمه بالتتويج بدورى أبطال أوروبا، والهزيمة الأخيرة الثقيلة فى «الكلاسيكو» أمام الغريم برشلونة، ورأيه فى محمد صلاح، وأدائه مع فريقه ليفربول الإنجليزى.

■ ريال مدريد يقدم موسمًا ممتازًا لكنكم تعرضتم لخسارة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة صفر/٤.. لماذا هذا التعثر القوى فى تلك المباراة؟

- كانت ليلة سيئة للغاية، لكننا عرفنا كيف نتمكن من التعافى سريعًا، لأنه لا يجب عليك أن تفكر كثيرًا بخصوص تلك الهزيمة. لكننى أشعر بخيبة أمل بالطبع، فقط لأننى لم أتمكن من تقديم الفرح والمتعة لمشجعى الفريق.

■ ما أسباب تلك الهزيمة من وجهة نظرك؟

- أعتقد أنه أصبح واضحًا قبل وبعد تلك الهزيمة، بالنظر لنتائجنا وأدائنا، أنها كانت عن طريق الصدفة.

■ الريمونتادا التاريخية أمام باريس سان جيرمان فى دور الـ١٦ من دورى أبطال أوروبا كان لك دور كبير فيها.. ماذا حدث خاصة أن الفريق كان خارج دورى الأبطال بعد أول شوط؟

- لقد كانت حلمًا رائعًا. بعد الشوط الأول، ومع أن النتيجة ضدنا، كنت مقتنعًا أن قلة قليلة من المشجعين فى العالم كانت تراهن على تأهلنا فى ذلك الوقت، لكننا فعلنا ذلك، وكانت واحدة من تلك الليالى العديدة التى أشعر فيها بأننى محظوظ باللعب مع ريال مدريد.

■ لعبت أمام محمد صلاح فى أكثر من مناسبة.. ما رأيك فيما يقدمه هذا الموسم؟

- محمد صلاح أحد أعظم اللاعبين فى العالم خلال العقد الماضى. إنه أحد لاعبى كرة القدم المختلفين الذين يتمتعون بالسحر.

■ بعض المتابعين وضعك أنت و«صلاح» وكريم بنزيما فى قائمة من يقدمون مواسم رائعة، دون الفوز بالجوائز الفردية، فى العام الماضى.. ما رأيك فى ذلك؟

- هناك العديد من اللاعبين المدرجين فى قوائم الجوائز الفردية الكبرى، لكن كل اللاعبين فى العالم، بمن فى ذلك النجوم، ما يهمهم حقًا هو الفوز بالألقاب مع فرقهم.

■ هل تعتقد أن «صلاح» قد يواجه صعوبة حال قرر الانتقال من «البريميرليج» إلى «الليجا»؟

- لا يوجد انتقال سهل، على الرغم من وجود استثناءات بالطبع. كان هناك لاعبون جيدون فى الدورى الإنجليزى الممتاز، ونجحوا فى التأقلم عند انتقالهم إلى الدورى الإسبانى، والعكس صحيح.

على المستوى الشخصى، لم يكن تأقلمى مع الدورى الإسبانى معقدًا، بسبب حقيقة أننى جئت من الدورى الإنجليزى، ولهذا السبب أعتقد أن «صلاح» يمكن أن ينجح فى التأقلم مع أى من البطولات الخمس الكبرى.

■ كأس العالم قطر ٢٠٢٢ يقول البعض إنها آخر فرصة لأقوى أجيال منتخب بلجيكا.. ما هدفكم فى تلك البطولة؟

- هدفنا هو القتال من أجل هذا اللقب. نعلم أن لدينا فريقًا جيدًا، لكننا نتحدث عن كأس العالم، حيث يذهب الأفضل مع أفضل لاعبيه، فهناك العديد من المنتخبات الوطنية التى لديها نفس الهدف. مهما حدث، لكن هذا صحيح، بلجيكا لديها أحد أفضل الفرق فى تاريخها.