«الكبير أوي» 6 الحلقة 11| من قهوة «خاتم المرسلين» تبدأ رحلة حزلقوم للبحث عن أم حلقوم

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة النجم أحمد مكي والوجه الصاعد رحمة أحمد، عودة حزلقوم الشقيق الثالث للكبير أوي وجوني، واصطحب ابنه مجهول الأم "حلقوم".

وحاول حزلقوم وضع سيناريوهات ليعرف والدة حلقوم التي رمت به أمام قصره، ومنها أن يقيم حفل كبير في فندق ويجمع كل السيدات التي تزوج بهن من قبل، ويعرض الطف لتعذيب شديد حتى تهرع والدته كي تنقذه وبهذا يعرف من هي.

ورفض جوني هذا السيناريو لوحشيته، وقرر في الآخر العودة المريوطية كي يبحث عن سيدة تزوجها من هناك وأنجب منها حلقوم.

قرر الاستعانة بأحد أخويه لكن الكبير تحجج بحرق محصوله وعليه الإسراع لإنقاذه، أما جوني فمثل أنه يسير نائمًا كي يتهرب هُو الثاني، لم يتبقى أمامه سوى هادرس الذي يلعب دوره الفنان محمد سلام.

وكانت الخطة أن يتوجهوا لمنطقة العمرانية بالجيزة والبحث عن أم الطفل وساومه هادرس حتى يوافق على الذهاب معه وكان المقابل ١٠٠ جنيه.

وظهر النجم منير مكرم بشخصية عّم أمين ضيف شرفِ في الحلقة 11 كسائق لحزلقوم، الذي عاد في سيارة فارهة ويبدو عليه الثراء الفاحش.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 11

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.