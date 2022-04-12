الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين وروسيا تهنئان شهباز شريف على انتخابه رئيسًا لوزراء باكستان

شهباز شريف
شهباز شريف

هنأت الصين الثلاثاء، شهباز شريف على انتخابه رئيسًا لوزراء باكستان، معربة عن تطلعها لأن تكون الشراكة بين بكين وإسلام أباد أوثق من أي وقت مضى.

وقالت متحدث وزارة الخارجية تشاو لي جيان -نقلا عن وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن الصين وباكستان تجمعهما شراكة استراتيجية للتعاون في جميع الأجواء، واصفة العلاقة بين البلدين بأنها "متينة للغاية وغير قابلة للكسر".
وأعرب المتحدث عن تطلع الصين إلى العمل مع الجانب الباكستاني لمواصلة الصداقة التقليدية، وتعميق التعاون الشامل، وبناء الممر الاقتصادي بينهما بشكل مشترك وبطريقة "عالية الجودة" وبناء "مجتمع مصير مشترك أوثق بين الصين وباكستان في العصر الجديد".

في السياق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، على انتخابه رئيسا للحكومة، معربا عن أمله في مزيد من التعاون بين البلدين.

وأضاف في برقية الرئيس الروسي المنشورة على موقع الكرملين، الثلاثاء:"أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية إن العلاقات بين بلدينا حمل طابعا وديا وبناءً"، معربًا عن أمله في أن تساهم أنشطة شريف على رأس الحكومة في زيادة تطوير التعاون متعدد الأوجه بين البلدين والشراكة في مجالات التسوية الأفغانية ومكافحة الإرهاب الدولي.

الصين باكستان وزارة الخارجية تشاو لي جيان

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