بوتين: سنقاوم المحاولات الرامية إلى عزل روسيا وبيلاروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن موسكو ستقاوم المحاولات الغربية الرامية إلى عزل روسيا وبيلاروسيا.

أضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أوردته قناة (روسيا اليوم)- أنه من المهم تعزيز التكامل بين روسيا وبيلاروس في ظل شن الغرب حربا شاملة من العقوبات ضدهما.

وأشار إلى أن روسيا تحافظ على أفضل أسعار النفط و الغاز للاستهلاك المحلي في بيلاروسيا؛ ما يساعد على تحسين معيشة المواطنين وعمل المؤسسات البيلاروسية، مؤكدا سعي بلاده للعمل على إزالة كل الحواجز في مجال التجارة مع بيلاروسيا.

ونوه الرئيس الروسي بأن اعتماد الروبل في مدفوعات الغاز مع مينسك يقلل من التأثير السلبي للعقوبات الغربية بما في ذلك على بيلاروس، مبينا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 40 مليار دولار.

وأوضح بوتين -حول التعاون في مجال الفضاء- أنه بحث مع نظيره البيلاروسي إشراك خبراء بيلاروسيين في بناء بنية تحتية فضائية وإرسال رائد فضاء بيلاروسي، مشددا على أن روسيا ستواصل تنفيذ جميع خططها في مجال الفضاء على الرغم من الضغوطات الخارجية.

من جانبه قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا لو تأخرت في إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لتعرضت أراضيها لهجوم كبير، مضيفا أن أزمة العلاقات مع الغرب غير مسبوقة، مشددا على أن بلاده لن تسمح بأن تستخدم أراضيها لإطلاق النار على روسيا.

وشدد الرئيس البيلاروسي على أن العقوبات الغربية لم تؤثر على وقف التعاون بين موسكو ومينسك، مؤكدا مواصلة العمل في جميع الاتجاهات بين البلدين، ولاسيما الفضاء.

في سياق آخر، أفاد ممثلو خدمات الطوارئ الروسية، الثلاثاء، بإجلاء أكثر من 752 ألف شخص من دونيتسك ولوجانسك وأوكرانيا إلى روسيا، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وذكر الممثلون، وفقا لقناة روسيا اليوم، أن العدد الإجمالي لمن وصل إلى الأراضي الروسية ابتداء من بداية النزاع 752 ألفا و39 لاجئًا بمن فيهم 144 ألفا و 6 أطفال، موضحين أنه دخل الأراضي الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية 20 ألفا و61 لاجئًا.