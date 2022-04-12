«بسيط الدين».. عضو بالأزهر العالمى للفتوى يبين الحكم الشرعى لمن ينام طوال نهار رمضان

قال الشيخ عبدالقادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه خلال شهر رمضان المبارك، كثير من الناس يسأل عن حكم نوم الصائم طوال نهار رمضان ويستيقظ طوال الليل حتى لا يشعر بعناء الصيام، فهل هذا الشخص صيامه صحيح أم يبطل صيامه بسبب هذا الفعل؟

وأضاف: عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في برنامج "بسيط الدين" الذي تقدمه "الدستور" طوال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن النوم ليس من مبطلات الصيام، يعنى من يتعمد القيام بهذا الفعل لا يمكن أن نقول إن صيامه باطل، فصيامه صحيح شكلاً، لكن مضمونا عن المولى سبحانه يقبل، فهذا الأمر يرجع للمولى سبحانه وتعالى، وهو أمره بيد الله يقبله أو يرد عبادته عليه، لكن يجب الحذر، لأن المسلم فى هذا الأمر معرض للقبول وعدم القبول، فهناك الكثير من الخيرات يخسرها المسلم عندما ينام خلال هذا الوقت الثمين، والذي إذا تم استغلاله فى العبادة لكن أفضل وأحسن ويكون هو الرابح، لذلك المسلم فى رمضان يكون فى سباق مع الزمن وسباق مع غيره من الناس من أجل الوصول إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى، لتحصيل الخير والمولى يضاعف الحسنات والخيرات خلال شهر رمضان المبارك، لذلك "خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له".

جدير بالذكر أن برنامج "بسيط الدين"، يتناول نفحات وخواطر إيمانية ورمضانية، كما يناقش بعض الفتاوى الشائكة الخاصة بالصيام، وما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان المبارك، وتنشر الحلقات يوميا على قناة "يوتيوب" "الدستور الإلكتروني" كما تنشر عبر صفحة "فيسبوك"، "الدستور نيوز"، ويتابعها عدد كبير من المسلمين طوال شهر رمضان المبارك داخل وخارج مصر، حيث تعد من الأمور الهامة التي تفيد المسلمين.