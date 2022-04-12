الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل منحة «iTi» مع البنك الأهلى لشباب الخريجين

معهد تكنولوجيا المعلومات
معهد تكنولوجيا المعلومات

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقه مع البنك الأهلي المصري على التعاون المشترك لرفع كفاءة شباب الخريجين في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل.
وقالت هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI عن إتاحة تخصصات متنوعة بمجالات تكنولوجيا المعلومات في الجولة الأولى من التدريب والتأهيل، وذلك في عدة مجالات تتوافق مع متطلبات سوق العمل وهي كالتالي:
مهندس مركز بيانات  Data Center Engineer الاستجابة للحوادث والطب الشرعي الرقمي Incident Response & Digital Forensics حماية هجومية ومختبر Offensive Security & Pen. Testing مصمم UX/UI.

وأضافت هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI أن مدة التدريب تتراوح بين 480  و580 ساعة تدريبية لكل تخصص.
ويوفر التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والبنك الأهلي المصري فرصا للتوظيف في البنك الأهلي المصري بعد التدريب لعدد محدود من المتدربين المتميزين.
شروط التقديم:
• خريج جامعي مصري يحمل شهادة جامعية أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
• حاصل على تقدير جيد أو أعلى.
• حديث التخرج (خريج من عام 2018 حتى عام 2021).
• أن يكون تخصصه في مجالات: (الهندسة - علوم الحاسب - تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصصات أخرى ذات الصلة.
• ألا يتجاوز عمر المتقدم 28 عاما.
• ألا يكون للمتقدم أقارب (حتى الدرجة الثالثة) من العاملين في البنك الأهلي المصري
• أن يكون للمتقدم نفس العنوان المذكور في بطاقة الرقم القومي.
• أن يجتاز جميع اختبارات القبول والمقابلات الشخصية المطلوبة.
سيتم غلق باب التقديم يوم 5 مايو 2022 
على أن يكون حضور الاختبارات إجباريا في فرع المعهد بالقرية الذكية ويكون حضور البرنامج إما في مقر المعهد أو أونلاين حسب رغبة المتدرب.
للتسجيل الرجاء الضغط على الرابط التالي:
https://www.cognitoforms.com/ITI7/ITINBEProgram

انفوجراف
انفوجراف
اعلن معهد تكنولوجيا المعلومات iTi وزارة الاتصالات البنك الأهلي شباب الخريجين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو 15 أبريل

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

حريق هائل بمحيط جهاز مدينة أكتوبر.. والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور)

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال

أخبار فاتتك| «الطب الشرعي» يكشف حالة أيمن هدهود النفسية وتراجع أسعار النفط في أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟