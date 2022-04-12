افتتاح معرض «فرحة رمضان» للفنون التشكيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، افتتاح معرض فنون تشكيلية، والذى يحمل عنوان "فرحة رمضان"، والذي يقام ضمن فعاليات الأجندة الرمضانية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية، وضمن نشاطات الفنون التشكيلية، وذلك في حضور كل من شيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، ومحمد رشدي مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، وكل من الفنان محمد ربيع وغريب ابو المجد، وحسني عبد السلام، و الدكتورة منى الصياد، وإيمان عبد السلام.

ويضم المعرض ٤٠ لوحة فنية وبمشاركة ٢٥ فنانا في مجالات الرسم، والخط العربي، والتصوير الزيتي والزجاج الاوريجامي، والمجسمات للأطفال.

ويأتي هذا المعرض فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء و المبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية، وضمن خطة الهيئـة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى.

وكانت قد انطلقت أمس أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية بباقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية حيث تضمنت الاحتفالية أمسية شعرية للشعراء خالد حريب، فتحي نجم، صلاح نعمان وأدار الأمسية، جمال حراجى، حيث أدوا بعض القصائد الشعرية احتفالًا بحلول شهر رمضان المبارك وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ثم تلاه عروض فنية بمسرح حديقة الشيخ زايد، حيث بدأت الاحتفالية بعرض مسرح للعرائس وعرض فنى لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية واختتمت الاحتفالية بعرض فنى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

من جانبها، أكدت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، أن ليالي رمضان تقام خلال الفترة من ١١ وحتى ٢٤ من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتور إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كل المجالات الثقافية والفنية.