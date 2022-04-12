الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين مطروح» يعدم 35320 علبة سجائر أجنبية ومصرية مجهولة المصدر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نفذت مديرية تموين مطروح، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مفاجئة بمدينة الضبعة حيث تم ضبط 24 قضية تموينية، وإعدام 35 ألف و320 علبة سجائر أجنبية ومصرية مجهولة المصدر.

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وقالت مديرية التموين بمطروح في بيان إعلامي لها، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين  تم تنفيذ حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية برئاسة زكريا غنيم مدير إدارة الرقابة بالمديرية ورمضان إبراهيم الصباغ مدير إدارة حماية المستهلك بالمديرية ومحمد على يوسف مفتش الرقابة. 

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وأوضح البيان انه تم تنفيذ الحملة علي  الأسواق و المحال التجارية والأنشطة التموينية والمخابز البلدية وتم تحرير 24 محضر وإعدام كميات كبيرة من السجائر المصرية والمستوردة غير الصالحة وغير معلومة المصدر، بلغ عددها  35 الف و320 علبة سجائر. 

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- ضبط 22 مخالفة لمخابز بلدية

وأشار وكيل تموين مطروح إلى أن تضمنت المخالفات 6 محاضر للمخابز البلدية توقف عن الإنتاج دون أذن رسمي أو عذر قهري، 11 محضر مخابز بلدية لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر بيع اسطوانات البوتاجاز بأزيد عن السعر المقرر، ومحضر عدم نظافة أدوات العجن المستخدمة في إنتاج الخبز ، مؤكدا أنه تم تحرير  المحاضر بقسم الشرطة المختص تمهيدًا  للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

مباحث التموين حماية المستهلك مجهولة المصدر الرقابة التموينية تحرير 24 محضر سجائر مجهولة المصدر

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وائل لطفي

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