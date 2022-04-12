خطوة بخطوة.. طريقة عمل وصفة الأرز بالليمون المعصفر لفطار رمضان

مع حلول شهر رمضان الكريم تتسابق السيدات للاستعداد لمائدة رمضان بكل ما لذ وطاب لأهل المنزل ولعزومات الأهل والأصحاب، مع العمل على تجهيز مستلزمات الطهي وتخزين ما يلزم ومعرفة أطعم وأحدث الوصفات من الحادق والحلو ولافطار رمضان طريقة عمل وصفة الأرز بالليمون المعصفر واللحمة على طريقة الشيف غادة نوارة.



مكونات وصفة الأرز بالليمون المعصفر واللحمة

أرز

معلقتين زيت.

عود قرفة.

عود قرنفل.

بصل.

لحمة.

بهارات لحوم.

بسلة.

جزر مبشور.

ليمون معصفر مفروم.



طريقة عمل وصفة الأرز بالليمون المعصفر.. التحضير

- نبدأ بوضع معلقتين زيت وفيهم عود القرفة والقرنفل، ثم نضع البصل المقطع واللحمة والبهارات ونقلب كويس أوي ثم الخضار وهنا استعملت البسلة والجزر المبشور ثم نضع الليمون المعصفر المفروم وهو العنصر الأساسي في هذه الوصفة.

- ثم الأرز وعليه المرقة ونغطيه ونترك حتى يكتمل الطهي.

- كما يمكن أن يتم طهي الأرز بالليمون المعصفر بهذه الوصفة بعدة طرق فيمكن استبدال اللحم بالفراخ أو الجمبري.

يمكن تقديم الوصفة مع المشروبات الرمضانية التي تختلف ما بين الكركدية والخروب وعرق السوس وتمر هندي وغيره .

فوائد الأرز

يحتوي الأرز الكامل الحبة على مجموعة من الألياف الغذائية مما يحمي من السرطانات المختلفة خاصة سرطان القولون والأمعاء، كما أن الأرز غني بمضادات الأكسدة الطبيعية مثل فيتامينات ج وفيتامين أ، كما يعمل الأرز على الحفاظ على مستوى ضغط الدم، تحسين الهضم، كما يساعد على علاج مرض ألزهايمر خاصة الأرز البني، كما يساعد على تحسين الإدراك والقدرات العقلية ولكن كل شيء في تناوله بطريقة مناسبة أمر في غاية الأهمية لذا لابد من تناوله بطريقة مناسبة ومعتدلة للحصول على كافة الفوائد الخاصة به.

أما فوائد القرنفل فهو يحارب العديد من الأمراض والسرطانات المختلفة ويحمي من ألزهايمر لذا من الأفضل استخدامه ودخوله في العديد من الأطعمة.