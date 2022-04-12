أحدثها انفجار صيدا.. تفجيرات لبنان عرض مستمر

شهد لبنان خلال الفترة الماضية العديد من الانفجارات في مناطق مختلفة وكان أبرزها مرفأ بيروت عام 2020.

ومازالت التداعيات السلبية للانفجار المروّع الذي حدث بمرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، تؤثر على لبنان، حيث يعيش البلد العربي الذي كان ملقبًا في يوم من الأيام بـ«سويسرا الشرق» في أزمات متتالية.

وتستمر الانفجارات في لبنان، وسط الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، وترصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز الانفجارات في البلاد:

صيدا جنوبي لبنان

شهدت منطقة بنعفول بمدينة صيدا جنوبي لبنان انفجارا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أسفر عن سقوط عدد من المصابين، وسط أنباء عن وجود قتيل على الأقل بين المصابين.

وذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية أن الانفجار وقع في مركز تابع لكشافة الرسالة الإسلامية، المحسوبة على حركة أمل، المحاذي لمبنى بلدية بنعفول، فيما لم تعرف أسبابه بعد.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان، وسط حالة من الذعر في أرجاء المنطقة، فيما تقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى الراعي في مدينة صيدا، ووجهت ‏كشافة الرسالة الإسلامية في الجنوب نداء للمواطنين للتبرع بالدم من كل الفئات في مستشفى الراعي.

3 انفجارات متتالية

وسمع صوت دوي 3 انفجارات متتالية وصلت صداها لمناطق جنوبية (الشهابية وجوارها)، من دون معرفة مصدره.



مدينة طرابلس

في 25 مارس الماضي، سمعت أصوات انفجارات قوية في أرجاء مدينة طرابلس، الأمر الذي أثار هلعاً في صفوف السكان.

وتبين أن مصدر هذه الأصوات هو جبل تربل، وهي ناجمة عن تدريبات لوحداتٍ من الجيش.

مخيم للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان



أفاد مصدر عسكري لبناني في ديسمبر الماضي، بوقوع انفجار ضخم بمخيم للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات عدة حسب شهود عيان. وأضاف المصدر أن حريقا في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس هو الذي أدى إلى وقوع الانفجار.

وذكرت مراسلة فرانس24 في العاصمة اللبنانية، جويل مارون، أن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أفادت بسقوط قتلى جراء الانفجار.

وأصيب عدة أشخاص لم يتم تحديد عددهم بعد، في انفجار ضخم وفي مستودع للذخيرة والأسلحة في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري وسكان.

وأسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وفق السكان والمصدر العسكري من دون أن يتمكنّوا من تحديد عددهم. وقال سكان في المخيم إن انفجارا ضخما وقع قرب مسجد تابع لحركة حماس في مخيّم برج الشمالي قرب مدينة صور، اندلعت إثره نيران ضخمة. وسمع سكان في صور دوي الانفجار الضخم.

مرفأ بيروت الأبرز

في 4 اغسطس عام 2020، تسبب الانفجار الضخم الذي هز الميناء في مقتل 218 شخصا وإصابة 7 آلاف آخرين، كما أحدث دمارا واسعا في المدينة.

وأدى حريق إلى انفجار 2750 طن من نترات الأمونيوم شديدة الاشتعال، كانت مخزنة، بطريقة غير آمنة، في الميناء، منذ 6 أعوام.

وفاقمت الكارثة أزمة اقتصادية خانقة، كانت تعاني منها البلاد، دفعت ثلثي السكان إلى الفقر.

ووصلت شحنة نترات الأمونيوم إلى الميناء في عام 2013 على متن سفينة تحمل علم مولدوفا، وتوقفت هناك دون ترتيب مسبق، ومنعت بعدها من المغادرة بسبب خلاف حول مصاريف غير مدفوعة وخلل في السفينة.

وفي عام 2014 تقرر أن السفينة غير صالحة للملاحة، وصدر حكم قضائي بتفريغ حمولتها في الميناء.

وقال المسؤولون عن الميناء والجمارك إن تحذيراتهم من الخطر الذي تشكله نترات الأمونيوم، ومطالبتهم بإخراجها من الميناء، لم تجد أذانا مصغية.