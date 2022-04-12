الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 كونوا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه في مدينة نصر

حبس
حبس

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه بمدينة نصر 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث، من أحد الأشخاص يفيد فيه أنه حال سيره بمنطقة الحي العاشر بدائرة القسم، فوجئ بقيام 3 أشخاص  "أدلى بأوصافهم التقريبية" باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم واستولوا منه على هاتفه المحمول ، مبلغ مالى كرها عنه ولاذوا بالفرار.

 - نتائج التحريات

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "سكين - نصل معدنى" - الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام السلاح الأبيض "سكين" المضبوط بحوزتهم وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والهاتف واتهمهم بسرقته بالإكراه، كما أقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم.

واعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه فى إحدى الوقائع بمسكن أحد المتهمين، وأضافوا بتصرفهم فى هاتف آخر بالبيع لأحد الأشخاص من  تجار المواد المخدرة مقابل تحصلهم على مخدر الهيروين، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

قسم شرطة مدينة نصر ثالث سلاح أبيض مبلغ مالي جمع المعلومات

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