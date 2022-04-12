حبس المتهمين بسرقة موظفة بالشؤون القانونية في الساحل

قررت نيابة الساحل اليوم، حبس المتهمين بسرقة موظفة بالشؤون القانونية، أثناء سيرها بشارع شيبان بمنطقة الساحل بالقاهرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن الرائد طارق مدحت معاون مباحث قسم الساحل من القبض على المتهمين بسرقة موظفة بالشؤون القانونية أثناء سيرها بأحد الشوارع، تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 4934 لسنة 2022 جنح الساحل وبحوزتهم 41 تذكرة هيروين بزنة 49 جراما وفرد خرطوش وطلقات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الساحل من «سارة. س» موظفة بالشؤون القانونية لمنطقة الساحل الطبية، تفيد بأن حال سيرها بشارع شيبان، قام شخصان يستقلان دراجة بخارية بسرقتها ولذا بالفرار وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وجار تحديد هوية المتهمين وضبطهم.