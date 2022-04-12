الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الجزائر: لم نسجل أى حالات وفاة بفيروس كورونا لليوم التاسع عشر على التوالى

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس كورونا لليوم التاسع عشر على التوالي، فيما أعلنت تسجيل ٣ إصابات جديدة بالفيروس، وتماثل مريضين إثنين للشفاء خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.


وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٢٧ حالة، من بينها ٣ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٢٣ شخصا.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٤ مرضى في العناية المركزة، مشيرة إلى أن ٤٥ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل بها أي حالة إصابة، فيما سجلت ٣ ولايات ما بين حالة واحدة إلى ٩ حالات.


وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.


وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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