العائدون الحلقة 10.. أمينة خليل تحقق مع «علاء» وتذكره بأسرته

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "العائدون" الكثير من الأحداث المُهمَّة التي تُوثق مساعدة تنظيم "داعش" بالأموال ومدّهم بالسلاح، من قبل دول ومنظمات أجنبية، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر.

وشهدت الحلقة العاشرة استجواب أحد العاملين في القنوات التابعة لجماعات الإخوان والتنظيم "داعش" بإحدى الدول الأجنبية، من قبل أحد ضباط المخابرات العامة بمصر والتي تجسده الفنانة "أمينة خليل".

استجواب علاء

حيثُ ظهرت أمينة خليل وهي تستجوب "علاء" والذي يقدم دوره الفنان ميدو عادل، أحد المصريين العاملين في القنوات التابعة لتنظيم "داعش" والذي يجسد دوره الفنان محمد عادل، وكشفت له عن بعض الحقائق الإرهابية التي قام التنظيم بتنفيذها داخل مصر، وكانت هذه القنوات داعمة للإرهابية.

كما ذكَّرَته بأسرته وعمله ضد بلده، وكيف مات أصحابه وأحد المصريين المجاهدين، على يدّ الجماعات الإرهابية والتي تمولها نفس البلد التي سافر إليها، بالإضافة إلى كشف معلومات حقيقية عن تورط القنوات التي يعمل بها، بشنّ حملات إرهابية الكترونية، بهدف تشويه الدولة المصرية وحكومتها.

وقبل "علاء" عرض ضباط المخبرات العامة، بالعمل مع الجهات الأمنية المصرية عن طريق معرفة المعلومات بين جهات التنظيم بعضهم البعض، ونقلها إلى ضباط العملية، في خطة سرية تمامًا

مسلسل العائدون

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMCوDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.