مديرية تعليم الجيزة تعلن عن حاجتها لـ8 سائقين درجة أولى

أعلنت مديرية التربية والتعليم الجيزة، عن حاجاتها بتشغيل سائقين درجة أولى بالأجر على الأتوبيسات الخاصة بالمديرية لخدمة العاملين بالمديرية، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وتيسيراً على العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها فى الانتقالات وذلك كنوع من الخدمة الاجتماعية وتوفير خط اشتراك للعاملين.

كما أعلنت مديرية الجيزة التعليمية عن حاجتها لـ8 سائقين قيادة "درجة أولى "وبالشروط الآتية:-

- رخصة قيادة مهنية درجة أولى.

- اجتياز الاختبار الخاص بالنواحي الفنية في مهارات القيادة.

وذلك وفقاً للبنود التالية:-

- مدة العمل 8 ساعات يومياً بالإضافة لأجرًا إضافياً عن ساعات عمل إضافية أو بالإجازات والأعياد الرسمية.

- الأجر الشهرى 3000 جنيه.

(المستندات والأوراق المطلوبة )

- رخصة قيادة مهنية درجة أولى.

- تحليل حديث للمخدرات.

- فيش وتشبيه جنائي.

- شهادة طبية من مستشفى "حكومي" بخلو المتقدم من أى أمراض مزمنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي "سارية"

على أن يتم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة ((بعد نجاح اجتياز الاختبار الخاص بالنواحي الفنية في مهارات القيادة)) وذلك بإدارة وحدة السيارات التابعة للمديرية ومقرها شارع المدبح بالجيزة خلف مدرسة عاطف السادات الابتدائية وذلك فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.

وعلى أن تعقد الاختبارات الفنية بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مدير إدارة وحدة السيارات بالمديرية وعضوية أعضاء فنيين من ذات الوحدة وذلك يوم السبت الموافق 23 أبريل 2022 في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

على أن يتم انعقاد اللجنة المشكلة لفحص المستندات الخاصة للسادة المجتازين لاختبارات القيادة والمهارات الفنية ورفع تقرير نهائى بالموضوع تمهيداً لتحرير العقود الخاصة للسائقين المقبولين بعد أسبوع عمل من عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.