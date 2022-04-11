الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شب بكابل كهرباء بحدائق الأهرام

إخماد حريق شب بكابل
إخماد حريق شب بكابل كهرباء

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق اندلع فى كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام.

كان قد تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء جابر بهاء  بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

بالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بكابل كهرباء مجاور للسور، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون إصابات وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق كابل كهرباء حدائق الأهرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«تعليم القاهرة» تعلن جدول امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

بعد ظهورها فى «الكبير أوى 6».. مراحل صنع عروسة لعبة السبيط (صور)

أيمن بهجت قمر يهاجم محمد نجاتى: «أحقر تصريح سمعته فى حياتى كان منك»

ضبط 4 متهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

رجالا بدولة الموسسات«2».. نسور مصر

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. بيزنس البنوك الإسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا