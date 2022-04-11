إخماد حريق شب بكابل كهرباء بحدائق الأهرام

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق اندلع فى كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام.

كان قد تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء جابر بهاء بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

بالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بكابل كهرباء مجاور للسور، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون إصابات وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.