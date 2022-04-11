شرطة التموين تضبط 1285 قضية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1285 قضية تموينية متنوعة، من بينها 15 قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء، بإجمالي مضبوطات بلغت (65,587 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – مسلي – أرز " – 600 عبوة – 32 طن مواد بناء).

وتم ضبط 114 قضية بيع بأزيد من السعر، بإجمالي مضبوطات بلغت (24 طن "حديد تسليح" – 36,095 طن "دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز - أعلاف" – 19100 قطعة مستلزمات طبية – 1433 عبوة "سجائر" – 17 أسطوانة بوتاجاز").

و271 قضية فى مجال ضبط قضايا المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 5 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 68 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 65 قضية إنتاج خبز ناقص وزن - 20 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 15قضايا توقف عن الإنتاج – 80 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (6,034 طن دقيق مدعم – 2900 رغيف – 264 بطاقة ذكية)، وكذا 23 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 348 أسطوانة، و بلغ إجمالي المضبوطات (163,716 طن – 2033 عبوة -264 بطاقة ذكية – 19100 قطعة مستلزمات طبية - 2900 رغيف– 365 أسطوانة بوتاجاز).