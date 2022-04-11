مصرع وإصابة 6 في حادث سير بطريق المنصورة أجا

لقى شاب مصرعه وأُصيب 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ومركبة "توك توك" ودراجة نارية على طريق المنصورة أجا أمام قرية منية سندوب.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شركة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة أجا، وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص، تبيّن وفاة شاب من قرية منية سندوب، وإصابة 5 آخرين، نتيجة السرعة الزائدة والتعدي الخاطئ واختلال عجلة القيادة، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق لتسيير حركة مرور السيارات، و جارِ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.