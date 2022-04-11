معاينة رجال المباحث لكشف ملابسات حريق شقة سكنية بالهرم

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة سكنية بمنطقة الهرم، اشتعلت بها النيران، لحصر التلفيات والخسائر التي لحقت بها، كما تم الاستماع لأقوال المقيمين بها، وأكدوا عدم اشتباههم في نشوب الحريق جنائيًا، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة، وبيان سبب نشوب الحريق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بحريق شقة سكنية في منطقة الهرم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.