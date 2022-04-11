الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تسليط الضوء عليه فى مسلسل «دايما عامر».. ماهى أهمية دور الاخصائي الاجتماعى فى المدارس؟

دايما عامر
دايما عامر

تصدر مسلسل «دايما عامر» للفنان مصطفى شعبان التريند، وذلك عقب إشادة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى به، حيث يجسد الفنان مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر شخصية "مستر عامر" الأخصائي الاجتماعي للمدرسة، وقد عاد شعبان في مسلسل دايما عامر للتعاون مع المخرج مجدى الهواري بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

فى هذا السياق ترصد الدستور الدور الخاصة بالاخصائي الاجتماعي في المدارس حسبما أعلنته وزارة التربية والتعليم وأهمية وجود الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.

_ الدور الرئيسي والأساسي من وجود الأخصائي الاجتماعي في المدرسة هو مساعدة الطلاب على حل مشاكلهم والتغلب عليها وتنمية المواهب والقدرات ومحاولة صقلها وإشباع احتياجات الطلبة لتجنب تكرار المشكلات وانتشارها في المدرسة .

مساعدة التلاميذ على القيام بأدوارهم الاجتماعية بطريقة طبيعية وسليمة ، ومساعدة المدرسة على تحقيق رسالتها في تربية وتعليم التلاميذ وتجهيزهم للمستقبل.

_ للأخصائي الاجتماعي دور كبير فى معالجة مشاكل التنمر التى تحدث فى المدرسة، حيث يمكن علاج التنمر من خلال القيام بتقوية الوازع الديني وزرع المبادئ، والقيم الأخلاقية للشخص منذ طفولته، والتي تشمل التسامح وحب الخير ومساعدة المحتاجين والضعفاء.

دايما عامر بطولة الفنان مصطفى شعبان، والنجمة لبلبة، والفنانة الشابة ميرنا نور الدين، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان نضال الشافعى، الفنان صلاح عبد الله، الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفى، الفنانة سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادي وإخراج مجدي الهوارى.

اجتماع التعليم الفنى التليفزيون وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم مصطفى شعبان

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