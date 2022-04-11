الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10.. لعبة «السبيط» تصل لمراحلها النهائية

مسلسل الكبير
مسلسل الكبير

مسلسل الكبير أوى 6 الحلقة 10.. تشهد الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوى للنجم أحمد مكي الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي على شاشة قنوات on بشكل حصري يوميا خلال شهر رمضان تطورا كبيرا في الأحداث.

وتكشف الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوى عن الفائز بالتحدي الخامس من لعبة السبيط التي دخلت مراحلها النهائية للإعلان عن الفائز بـ5 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة عن هوية الرجل المقنع ومدير اللعبة الذي قام باختطاف الكبير وأهالي المزاريطة.

مسلسل الكبير أوى 6 الحلقة 10

 

شهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير اوى الجزء السادس فوز فريق الكبير ومربوحة في لعبة شد الحبل، وهي التحدي الرابع من لعبة السبيط بعد استخدام الكبير لاستراتيجية جديدة في اللعب، من خلال التأثير على الفريق الآخر عن طريق نقاط ضعفهم نحو الأكل والسيدات، ليربح الكبير التحدي الرابع. 

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ثم يمنح مدير اللعبة المتسابقين راحة ليبدأ بعدها التحدي الخامس، ولكن الكبير وقبل بدء التحدي الخامس يعرب لمربوحة عن خوفه من الوقوف وجها لوجه أمام بعضهم البعض. 

مسلسل الكبير أوى 6 الحلقة 10

 

ثم يبدأ التحدي الخامس من “لعبة السبيط” ولكن هذه المرة بشكل مختلف ليعلن لهم الرجل المقنع عن قواعد التحدي الخامس، ويقوم هو هذه المرة بتقسيم الفرق لتكون كل فرقة من لاعبين فقط، حيث تم تقسيم اللاعبين على النحو التالي:

العترة ومربوحة 

الكبير وأشرف 

جوني الصغير وهدرس 

فزاع ود. ربيع 

ثم يقوم الرجل المقنع بتوزيع أكياس من البلي على اللاعبين، ويؤكد عليهم أن قواعد اللعبة توضح أن الخاسر هو من يفقد البلي كله في زمن اللعبة، وإذا تبقى مع اللاعبين بلي فالخاسر يكون من لديه عدد أقل من البلي، ويواجه الخاسر نفس المصير الذي واجه الخاسرين في جميع التحديات وهو الصعق بالكهرباء.

مسلسل الكبير أوى 6 الحلقة 10

 

ويحاول كل فريق أن يؤثر على منافسه ويبدأ التحدي أمام أبواب وضعها مديري اللعبة ليقوم المتسابقين باللعب أمامها.

ويصبح هدرس أول الخاسرين بعد أن يقوم جوني الصغير بخداعه فيفقد البلي كله، ليواجه هدرس مصير الصعق كأول خاسر في التحدي الخامس.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 9

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 9 والقنوات الناقلة، تُعرض بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

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جاءت مواعيد عرض الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس التي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس 

مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي في دور الكبير وجوني وحزلئوم، والوجه الصاعد رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام في دور هدرس، وبيومي فؤاد في دور دكتور ربيع، وهشام إسماعيل في دور فزاع، وسما إبراهيم في دور الكبيرة فحت، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبوحجاج، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، وآخرين وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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