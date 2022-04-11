الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل حاول ترويج 160 طربة حشيش في الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو وبندقية خرطوش بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

و تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على (160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار). 

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

محمول اجراءات النيابة حبس خرطوش قسم شرطة فحص

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