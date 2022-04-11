الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت ترفع سعر نفطها الخام لآسيا إلى مستويات قياسية

نفط
نفط

ذكرت صحيفة "الرأي" أن وثيقة بشأن الأسعار أظهرت اليوم الإثنين أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام المصدر إلى آسيا في مايو إلى مستويات قياسية.

 

وحددت الكويت في هذه الوثيقة سعر خامها المخصص للتصدير لشهر مايو عند 9.30 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان/دبي، بارتفاع 4.50 دولار عن الشهر السابق.

 

كما زادت الكويت من سعر خامها الخفيف الممتاز لشهر مايو إلى 9.65 دولار للبرميل فوق سعر عمان/دبي، بارتفاع قدره 3.70 دولار.

 

وكانت أسعار النفط العالمية قد شهدت ارتفاعا كبيرا في المدة الماضية بنسب متفاوتة في ظل مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى الأسواق وتراجع المعروض تزامنا مع انتعاش الطلب.

 

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يقييم فيه المستثمرون تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من أن سوق النفط العالمية قد تفقد 3 ملايين برميل يوميا نتيجة الانخفاض الكبير في صادرات النفط الروسية

 

وعلى صعيد آخر، كشفت إحصائية كويتية عن أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال العام المالي (2022/2021) بلغ نحو 80.06 دولارا للبرميل، بزيادة 35 دولارا، بما يناهز 77.77% عن سعر البرميل المقدر في الميزانية العامة للدولة عند 45 دولارا.

 

ووفقا للإحصائية التي نقلتها صحيفة الأنباء الكويتية التي ارتكزت على بيانات أسعار النفط طوال العام المالي المنصرم، لم يتخط سعر برميل النفط منحنى التعادل بالميزانية المقدر عند 90 دولارا للبرميل، سوى في شهرين فقط طوال العام، حيث سجل 94.18 دولارا للبرميل خلال شهر فبراير، و113.93 دولارا في شهر مارس الماضي.

 

وتظهر الأرقام أن أعلى مستوى سعري سجل شهريا خلال العام المالي كان في شهر مارس حيث وصل متوسط سعر النفط خلاله الى 113.93 دولارا للبرميل، يليه بالمرتبة الثانية شهر فبراير حيث سجل 94.18 دولارا للبرميل، ثم شهر يناير ثالثا بـ86.59 دولارا للبرميل.

 

وفي المرتبة الرابعة لجهة أعلى متوسط لسعر حل شهر أكتوبر بـ82.97 دولارا للبرميل وجاء خامسا شهر نوفمبر بـ81.1 دولارا للبرميل، فيما حل شهر ديسمبر سادسا بـ75.4 دولارا للبرميل، وجاء شهر سبتمبر سابعا بـ75.167 دولارا للبرميل.

 

وجاء شهر يوليو الماضي في المرتبة الثامنة بمتوسط سعر برميل بلغ 74.19 دولارا، وحل شهر يونيو في المرتبة التاسعة بـ72.87 دولارا للبرميل، فيما جاء شهر أغسطس عاشرا بـ71.48 دولارا للبرميل، وحل شهر مايو في المرتبة الحادية عشرة بـ 67.7 دولارا للبرميل، يليه في المرتبة الأخيرة شهر أبريل الماضي بـ 63.89 دولارا للبرميل.

الكويت مستوى سعر مستويات آسيا نفط الخام كويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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