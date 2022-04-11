الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع قائد سيارة نصف نقل بعد انقلابها فى سوهاج

حادث
حادث

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة نصف نقل، ما أدى إلى مصرع قائدها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة النجدة، بانقلاب سيارة ووجود حالة وفاة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل قيادة المدعو "عبد الرحمن. م. ح م" 25 عامًا، سائق، ويقيم دائرة محافظة القليوبية، اختلت عجلة القيادة في يده؛ مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث، وفاة قائد السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق، بعد أن تعطلت لبعض الوقت بسبب الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.

كان تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج / البحر الأحمر» عند الكيلو 75 باتجاه محافظة أسيوط بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص للرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز أخميم، أنه أثناء سير سيارة «أجرة ميكروباص» قيادة "محمود. ع. ع" «26 سنة- سائق» ويقيم بمحافظة أسوان، اختلت عجلة القيادة في يده، واصطدم بسيارة «نقل» قيادة على. ش. م «41 سنة- سائق» ويقيم ببني سويف، وقد نتج عن الحادث مصرع كل من قائد السيارة النقل، و"حافظ. ف. ع" «68 سنة- عامل»، و"صباح. ف. د" «37 سنة- ربة منزل»، ويقيمان بمحافظة أسوان (من مستقلي السيارة الأولى)، وإصابة قائد السيارة الأولى، و4 أشخاص آخرين من الركاب، من بينهم طفل «11 سنة»، بإصابات وجروح وكسور متفرقة.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن طريق شرطة تعطل ضباط

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

صلاح لا يريد المدرب المصرى للمنتخب

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

إليزابيث الثانية تتحدث عن معاناتها خلال فترة إصابتها بكورونا

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

فاتن أمل حربى تفاجئ طليقها فى المحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل