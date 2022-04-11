مصرع قائد سيارة نصف نقل بعد انقلابها فى سوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة نصف نقل، ما أدى إلى مصرع قائدها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة النجدة، بانقلاب سيارة ووجود حالة وفاة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل قيادة المدعو "عبد الرحمن. م. ح م" 25 عامًا، سائق، ويقيم دائرة محافظة القليوبية، اختلت عجلة القيادة في يده؛ مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث، وفاة قائد السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق، بعد أن تعطلت لبعض الوقت بسبب الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.

كان تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج / البحر الأحمر» عند الكيلو 75 باتجاه محافظة أسيوط بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص للرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز أخميم، أنه أثناء سير سيارة «أجرة ميكروباص» قيادة "محمود. ع. ع" «26 سنة- سائق» ويقيم بمحافظة أسوان، اختلت عجلة القيادة في يده، واصطدم بسيارة «نقل» قيادة على. ش. م «41 سنة- سائق» ويقيم ببني سويف، وقد نتج عن الحادث مصرع كل من قائد السيارة النقل، و"حافظ. ف. ع" «68 سنة- عامل»، و"صباح. ف. د" «37 سنة- ربة منزل»، ويقيمان بمحافظة أسوان (من مستقلي السيارة الأولى)، وإصابة قائد السيارة الأولى، و4 أشخاص آخرين من الركاب، من بينهم طفل «11 سنة»، بإصابات وجروح وكسور متفرقة.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.