الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فاوتشى: تفشى كورونا يرتبط بتقييم الأفراد للمخاطر

فاوتشي
فاوتشي

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، صباح الإثنين، إنه على الأمريكيين الاستمرار في تقييم المخاطر حول تفشي الوباء مع تزايد حالات كوفيد-19.

وأشار فاوتشي، إلى أن معدل الإصابات في الفترة المقبلة، يرتبط بقرار الأشخاص وتقييمهم للمخاطر التي سيخوضونها.

وأضاف فاوتشي: "هذا الوباء لن يتم القضاء عليه ولن يتم القضاء عليه، لذا ستطرح سؤالاً وإجابة لنفسك، من أجلك كفرد. ما هو عمري؟ ما هي وضعي؟ هل لدي أشخاص في المنزل معرضون للخطر إذا إعادة الفيروس إلى المنزل قد تكون هناك مشكلة؟، خلال لقاء على شبكة ايه بي سي الامريكية,

وأكد فاوتشي، أنه بينما هناك قلق من أننا نشهد زيادة طفيفة في الحالات، فمن غير المتوقع أننا سنشهد الارتفاع في الإصابات، إذا التزم الأشخاص بحماية أنفسهم من مخاطر العدوى.

ومع الإبلاغ عن 21 ولاية أمريكية الآن عن زيادة في حالات COVID، قال المسؤول في البيت الأبيض، إن الكثير من الولايات لاتزال في  المنطقة الخضراء.

وانتقد قيام حفلات ومناسبات كبرى في أمريكا خلال الفترة الماضية، دون اتخاذ أي إجراءات احترازية، سواء في العاصمة واشنطن، أو الولايات الكبرى.

وتابع: "أعتقد أن الأشخاص الذين يديرون الوظائف، والذين يديرون حفلات العشاء الكبيرة، والذين يديرون وظائف مثل كرة مراسلي البيت الأبيض، أو التفكير في المهرجانات وغيرها، سيتعين عليهم اتخاذ قرار بالنظر إلى إرشادات CDC ومعرفة أين الاتجاهات التي لابد ان يلتزموا بها".

وكان الحديث عن عشاء Gridiron، والذي حضره نخبة من الساسة الأمريكان، وترتب عليه إصابة أكثر من 67 شخصًا بفيروس كورونا.

وأشار فاوتشي إلى أنه لم يحضر الرئيس جو بايدن الحدث ولكنه كان على اتصال بالعديد من المشرعين البارزين، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ومسؤولين آخرين ثبتت إصابتهم مؤخرًا أو اعتُبروا على اتصال وثيق بشخص قام بذلك.

 

​البيت الأبيض كورونا كورونا في أمريكا أسباب انتشار وباء كورونا الإجراءات

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