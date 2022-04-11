بالرغم من تهديدات روسيا.. انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو الصيف المقبل

نقلت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الإثنين، تأكيد مسؤولين أميركيين، انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الصيف المقبل.

وفي وقت سابق، وقال مسؤولو الناتو لشبكة CNN إن المناقشات حول انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف أصبحت جدية للغاية منذ الغزو الروسي.

وذكر مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر طرح في اجتماع وزراء خارجية الناتو هذا الأسبوع، والذي حضره وزيرا خارجية فنلندا والسويد.

وقال المسؤولون إن المناقشات تؤكد إلى أي مدى لم يؤد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلا إلى توحيد حلف الناتو وهو عكس أهداف بوتين المعلنة قبل بدء الحرب.

والشهر الماضي، نقلت وكالة "بلومبيرج" لأميركي عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله إن انضمام كل من فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ستكون له "عواقب عسكرية وسياسية"، مشيرا إلى أن كلتا الدولتين عبرتا عن رفضهما للموقف الروسي واعتبرتا أن خيار الانضمام من عدمه للحلف "قرار ستتخذانه بنفسيهما".

وقال مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية سيرجي بيلييف لوكالة أنباء "إنترفاكس" (Interfax) المملوكة للدولة إن انضمام البلدين الإسكندنافيين إلى الناتو ستكون له عواقب عسكرية وسياسية، مؤكدا أن إعراض الدولتين عن الالتحاق بالحلف سيكون "عاملا مهما لضمان الأمن والاستقرار في شمال أوروبا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في فبراير الماضي إلى أن توسع الناتو شرقا يعد أحد أسباب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل "تهديدا أمنيا" لبلاده خاصة بعد أن أعلنت كييف نيتها الانضمام للحلف الذي يلتزم أعضاؤه بموجب ميثاق التأسيس بمسألة الدفاع المشترك.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند -تعقيبا على تصريح المسؤول الروسي- "نحن نرفض هذا النوع من التصريحات.. السياسة الأمنية السويدية تحددها السويد.. وروسيا لا علاقة لها بقراراتنا المستقلة".