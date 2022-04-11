الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فوضى السفر تضرب بريطانيا.. خسائر ضخمة وتضرر آلاف المسافرين

مطار هيثرو
مطار هيثرو

كشفت تقارير بريطانية، الأحد، عن مواجهة المسافرين المزيد من فوضى السفر بعد أن ألغت شركات الطيران أكثر من مائة رحلة في هذا اليوم.

 

تضرر آلاف المسافرين بسبب اضطراب حركة الطيران

وقالت صحيفة "إيفننج ساتاندرد"، إن شركات الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت الرحلات ألغت رحلاتها من مطاري من هيثرو وجاتويك، مشيرة إلى أن  حوالي 15000 إلى 20000 مسافر تأثروا بإلغاء عمليات الإلغاء على نطاق واسع.

A busy Heathrow Airport as travellers head off for Easter breaks

وألقت شركات الطيران باللوم في الإلغاء المستمر على نقص الموظفين الناجم عن حالات الغياب المرتبطة بفيروس كورونا، فيما تقول الخطوط البريطانية إن الركاب تلقوا إشعارًا بإلغاء الرحلات لمدة أسبوع أو أسبوعين ، بسبب مشكلات تتعلق بالموارد.

 

وفي الوقت نفسه ، أدى تعليق الخدمات في دوفر Dover إلى جانب سوء الأحوال الجوية وحركة المرور في عيد الفصح ومشكلات تكنولوجيا المعلومات إلى حدوث فوضى وازدحام حركة المسافرين.

Long queues at Manchester Airport

من جهتها دعت جمعية مصنعي اللحوم البريطانية إلى إعطاء الأولوية للسلع القابلة للتلف للعبور إلى فرنسا وذلك في ظل الأزمة التي تضرب قطاع النقل بالمملكة المتحدة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسافرين اضطروا إلى الانتظار لأكثر من 24 ساعة للعبور، مما تسبب في تلف اللحوم وغيرها من المواد سريعة التلف.

 

تلف البضائع بسبب أزمة النقل

وقال متحدث باسم المنظمة إن تعليق العبارات قد اقترن بمسائل أخرى لخلق "عاصفة كاملة" من المشاكل في عملية التصدير، داعيا إلى ضرورة أن تكون الأولوية بالنسبة للسلطات هي مساعدة الشاحنات المحملة بالبضائع القابلة للتلف على العبور بأسرع ما يمكن.

 

وأضاف "تُفقد مدة الصلاحية مما يكلف المال ويؤدي إلى الهدر، وسوف تضيع الأعمال إذا استمر هذا الأمر ونحن بحاجة إلى السلطات لمراجعة الوضع في أقرب وقت ممكن واتخاذ بعض الإجراءات المناسبة".

A view of lorries queued in Operation Brock on the M20 near Ashford in Kent

وقالت شركة نقل اللحوم، إاردلي إنترناشونال ، إن شاحناتها تعاني من تأخيرات تتراوح بين "20 إلى 25 ساعة لعبور القناة"، حيث تأخذ الشركة، ومقرها في لوكربي، اسكتلندا ، اللحوم الطازجة من المملكة المتحدة إلى أوروبا بحسب الصحيفة البريطانية.

 

وقال مدير الشركة غراهام إاردلي إن "منتجاتنا ذات عمر افتراضي قصير للغاية" ، مضيفًا أن التأخيرات تكلف الشركة ما يصل إلى 800 جنيه إسترليني لكل شاحنة، مشيرا إلى أنهم يعانون الآن من تأخيرات تتراوح من 20 إلى 25 ساعة لعبور القناة، وتنخفض جودة وقيمة بيع هذا المنتج كل ساعة يتأخر فيها.

المسافرين شركات الطيران الخطوط الجوية البريطانية إيزي جيت هيثرو المملكة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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