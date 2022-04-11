الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 9| محمود البزاوي يقنع العمدة بحجة جديدة

جزيرة غمام
جزيرة غمام

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة التاسعة الكثير من التفاصيل الشيقة.

وشهدت الحلقة تألق الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة سندس»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى جزيرة غمام لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب بمحاولات التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وتارة أخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 9

وخلال مشاهد الحلقة استطاع البطلان «محمود البزاوي»، أن يقنع كبير الجزيرة الحاج عجمي بحجة جديدة وهي أن ماضي هو من قتل حفيدة «الخالة مليحة».

وقال «البطلان»، إن «ماضي الصياد» هو من قتل سندس وأنه أحضر كفنة لتعفي الخالة عنه في مقتل الحفيدة سندس، «إللي قتل ابنك قدامك.. خدي ثأرك منه قتل طمع أو شيطان أي حاجة انتي جاية تحققي معانا ولا تأخدي ثأر بنتك وتخلصينا». 

أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 9

لترد «الخالة مليحة»: «ماضي يقتل بنتي ليه؟.. أنا لا هحاكم ولا هسامح ولا هرميه في البحر متكتف، إزاي ماضي إللي أفقر من الفقر قتلها ومبنش عليه، الذهب إللي كانت لبساه كان سرق دهبها». 

ليتابع ماضي الصياد: «وحياة عيالي معملتش حاجة ياخالة، قولت أني قتلت من كتر الضرب والوجع كدبت عشان أنجي روحي والله العظيم ياخالة مليحة ماقتلتها».  

طاقم العملجزيرة غمام 

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

جزيرة غمام الحلقة التاسعة مي عز الدين محمود البزاوي لحاج عجمي الخالة مليحة قناة الحياة مسلسل جزيرة غمام الحلقة 9

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