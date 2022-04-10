الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الطريقة الأمريكاني».. الشاطر عن البرادعي: الناس بتحب الضحية

جريدة الدستور

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل «الاختيار 3» عرض فيديو مسرب للقاء جمع الرئيس محمد مرسي، ونائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر عن الانتخابات الرئاسية.

وفي اللقال يوضح مرسي: «قالوا البرادعي زعلان على موضوع رئاسة الوزراء البرادعي كان هيموت على رئاسة الوزراء».

ليرد الشاطر: «دي ادتله رسالة الإخوان مش هيدوله في انتخابات الرئاسة وهو كان بيراهن على غير كده».

وتابع مرسي: «عمرنا ما قولناله هنديلك».

ليرد الشاطر: «لقى إن فرص نجاحه ضعيفة، فقرر الانسحاب بشرط، ونوع من الضغط جايز الناس بتحب الضحية حد بيتعاطف معاه الطريقة الأمريكاني يعني».

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، أخطر تسريب سياسي، ويتضمن تهديد محمد مرسي والإخوان بحرق مصر إذ لم تعلن النتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، كما تضمنت فشل الدعوة لحوار مع القوى السياسية بعد فقدان الثقة في الجماعة ورئيسها بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.

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وائل لطفي

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