إيناس مكي تكشف أسباب تعرضها للنقد في الإذاعة بـ«نص الحدوتة»

حلت الفنانة إيناس مكي ضيفة على برنامج "نص الحدوتة"، حيث تحدثت عن عدد من الموضوعات الخاصة بتجربتها في عالم الإذاعة خلال بدايتها.

وقالت «مكي» خلال تواجدها في البرنامج مع الإعلامية شيرين سليمان، على فضائية سي بي سي، إنها تعرضت للنقد الشديد خلال تواجدها في الإذاعة بسبب طريقتها الكوميدية، وهو ما جعلها تدخل في مشاكل عديدة، لترد عليهم بأن البرنامج لابد أن يكون طبيعي وبه بعض الكوميديا، وهو ما تم الموافقة عليه بعد ذلك.

وتواصل قناة cbc يوميًا عرض برنامج "نص الحدوتة" حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويقدم البرنامج 30 حكاية و30 نجمًا من نجوم الفن الذين قدموا أعمالا لا تنسى وأصبحوا أيقونات في السينما والفيديو والمسرح.

ويستعرض الضيوف في كل حلقة بعض الذكريات والمعلومات التي لم يتم الكشف عنها من قبل، فيفتحون صندوق الذكريات ويكشفون عن أسرار جديدة تعرض لأول مرة على شاشة التلفزيون.

برنامج نص الحدوتة تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويعرض يوميا على شاشة cbc وإخراج حسام حامد، وإعداد ماجد محمود وأحمد عارف وفيصل عبدالغني.

من هي إيناس مكي؟

يذكر أن ولدت إيناس مكي في14 يناير 1973، وهي الأخت الكبرى للممثل أحمد مكي، وبرزت في التسعينيات، اشتهرت بأداء دور الفتاة الأجنبية والمذيعة في البرنامج الكوميدي ناس وناس، من الأعمال التي شاركت فيها فيلم الحاسة السابعة، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وقدمت دور البطولة في مسرحية جنون البشر و في رمضان 2019 شاركت في مسلسل الواد سيد الشحات، وغيرها.