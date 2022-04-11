إفطار 10 رمضان 2022.. طريقة عمل كبسة الفريك

تحتار الكثير من ربات البيوت في إعداد وجبة الإفطار في رمضان، حيث تسعي في أن تتضمن الوجبة المعادن والفيتامينات اللازمة والمذاق الشهي.

في السطور التالية قدمت الشيف عظيمة حمدي، طريقة بسيطة للكبسة الخليجي ولكن بالفريك، لإفطار 10 رمضان 2022.

مكونات كبسة الفريك:

دجاجة مقطعة 4 قطع.

½ 1 كوب فريك.

3 أكواب ماء.

ثمرة بصل متوسطة الحجم مقطعة أرباع.

3 فصوص ثوم.

¾ كوب بصل مفروم.

كوب طماطم مفرومة.

3 رؤوس حبهان "هيل".

عود قرفة.

3 ورقات لورا "غار".

حبة لومي أسود.

ملعقة كبيرة بهارات كبسة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

طريقة التحضير:

إفرزي الفريك من الشوائب، ثم اغسليه وانقعيه في الماء 60 دقيقة، ثم صفيه جيدًا من الماء.

اغسلي الدجاج جيدًا، ثم ضعيه في القدر مع الثوم وثمرة بصل مقطعة أرباع والحبهان وورقتين غار وفلفل أسود.

غطي القدر، واتركي الدجاج على نار متوسطة 45 دقيقة حتى ينضج، ثم انتشليه من المرق.

في قدر على نار متوسطة، ضعي ملعقة كبيرة سمن، ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يصفر لونه.

أضيفي عود قرفة وورقة لورا وحبة لومي أسود، ثم قلبي حتى تفوح رائحتهم، ثم أضيفي الفريك وبهارات الكبسة، وقلبيه مع البصل والبهارات خمس دقائق، ثم أضيفي الطماطم المفرومة، واتركيه على النار خمس دقائق أخرى.

يضاف المرق إلى الفريك، ثم تبليه بالملح والفلفل الأسود، ثم غطي القدر، واتركيها على نار هادئة حتى ينضج الفريك.

اخلطي ملعقة كبيرة سمن مع ملعقة كبيرة معجون طماطم وقليل من الملح والفلفل الأسود، ثم ادهني الدجاج به، وحمريه في الفرن. اغرفي الفريك في طبق التقديم، ثم رصي الدجاج فوقه، ثم قدمي كبسة الفريك ساخنة.

الفوائد الصحية للقمح:

القمح مصدر جيد للكربوهيدرات وبعض الفيتامينات والمعادن، حيث يحتاج جسمك إلى الكربوهيدرات ليعمل بشكل صحيح، تقول الإرشادات الغذائية الأمريكية أن 45٪ إلى 65٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية يجب أن تكون كربوهيدرات. ‌

كما أن القمح يساعد على توفير الطاقة، حيث يقوم جسمك بتكسير النشويات والسكريات إلى جلوكوز، والذي يستخدم للحصول على الطاقة، وبالتالي هو جيد خلال شهر الصيام وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " webmd" الطبي.

أوضح الأطباء، أن القمح يساعد في الحماية من بعض الأمراض، حيث يمكن أن تساعد الحبوب الكاملة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.