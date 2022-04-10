الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: حشد الطاقة الإبداعية للأطفال يحتاج لمناخ أسري مناسب من خلال تعديلات تشريعية

النائبة دينا هلالي
النائبة دينا هلالي

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم الطفل والتأكيد على وجود استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال، مشيرةً إلى أنها تسهم في خلق جيل صاعد يتمتع بحس وطني عالي.

وقالت "هلالي"، إن الاهتمام بالطفل يجب أن يكون على جميع الأصعدة، ومنها الجانب التشريعي، لذلك يجب أن تتوائم التشريعات الحالية مع اهتمامات الدولة بالطفل، وأن تكون هناك تعديلات جديدة تنحاز للطفل، مشيرة إلى أن هناك تعديلات جيدة حدثت بالفعل على قانون الطفل، مثل تلك المتعلقة بتجريم عمل الأطفال وتغليظ عقوبتها، إلا أن هناك مواد أخرى تتعلق باعتداءات الآباء على أطفالهم بأشكاله المختلفة، سواء بالضرب أو التنمر.

برلمانية: حشد الطاقة الإبداعية للأطفال يحتاج لمناخ أسري مناسب من خلال تعديلات تشريعية

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن بناء شخصية الأطفال يبدأ من الأسرة وما يصاحبها من علاقات بين الأبوين، حيث أن توتر العلاقات بين الزوج والزوجة، يؤدي إلى اغتيال الطاقات الإبداعية لدى الأطفال منذ الصغر، لافتةً إلى أنه استحالة أن ننمي تلك الطاقة الإبداعية في ظل عدم توفر الأجواء المناسبة لها.

وأوضحت "هلالي"، أنه من منطلق الحرص على التنشئة السليمة للأطفال، وتنمية الطاقة الإبداعية لديهم، فيجب أن يصاحب ذلك تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية، حتى تكون الأسرة مهيئة بالشكل الأمثل لإخراج أطفال مبدعين يتمتعون بحس وطني.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد، وذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

الدكتورة دينا هلالي لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجانب التشريعي

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