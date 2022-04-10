العثور على جثة سيدة مجهولة بترعة في الغربية

عثر أهالي قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية على جثة سيدة مجهولة الهوية في حالة تعفن ملقاة في الترعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي بطنطا تحت تصرف النيابة.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغً من أهالي قرية الجدية التابعة لدائرة مركز طنطا بالعثور على جثة ‏طافية في مياه ترعة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طنطا وسيارة إسعاف للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة السيدة، وتم نقلها إلى المشرحة بواسطة رجال البحث الجنائي.

تم إخطار النيابة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتعرف على هويتها وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.