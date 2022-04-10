الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2022

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب

يتابع المصريون في مختلف المحافظات باهتمام موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2022.

يستعرض موقع “الدستور” لقراءه اليوم موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2022.

يأتي موعد أذان المغرب اليوم الأحد الموافق التاسع من رمضان 2022 وفقا للمناطق الجغرافية لكل محافظة، ففي الوقت الذي يحين فيه موعد الإفطار في محافظة البحر الأحمر الساعة 6:04 دقائق في لكونها أولى المحافظات في موعد الإفطار، سيحين موعد الأذان في محافظة مطروح الساعة 6:36 دقيقة حيث أنها آخر محافظة يفطر فيها الصائمون

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2022

 بينما يحين موعد أذان المغرب 9 رمضان 2022 في  القاهرة الكبري الساعة 6:19 دقيقة.

وفيما يلي مواعيد أذان المغرب اليوم موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2022 في المحافظات.  

موعد الأذان في محافظه الجيزة: 6:20 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الإسكندرية: 6:25 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الإسماعيلية: 6:16 دقيقة

موعد الأذان في محافظه أسوان: 6:08 دقائق

موعد الأذان في محافظه أسيوط: 6:17 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الأقصر: 6:10 دقائق

موعد الأذان في محافظه البحر الأحمر: 6:04 دقائق

موعد الأذان في محافظه البحيرة: 6:23 دقيقة

موعد الأذان في محافظه بني سويف: 6:19 دقيقة

موعد الأذان في محافظه بورسعيد: 6:16 دقيقة

موعد الأذان في محافظه جنوب سيناء: 6:11 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الدقهلية: 6:19 دقيقة

موعد الأذان في محافظه دمياط : 6:18 دقيقة

موعد الأذان في محافظه سوهاج: 6:15 دقيقة

موعد الأذان في محافظه السويس: 6:14 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الشرقية: 6:19 دقيقة

 

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موعد اذان الفجر في العاشر من رمضان 2022

 

موعد الأذان في محافظه شمال سيناء: 6:10 دقائق

موعد الأذان في محافظه الغربية: 6:21 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الفيوم: 6:20 دقيقة

موعد الأذان في محافظه قنا: 6:10 دقائق

موعد الأذان في محافظه مطروح: 6:36 دقيقة

موعد الأذان في محافظه كفر الشيخ: 6:21 دقيقة

موعد الأذان في محافظه المنيا: 6:20 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الوادي الجديد: 6:30 دقيقة

موعد الأذان في محافظه المنوفية: 6:20 دقيقة

موعد الأذان في محافظه القليوبية: 6:20 دقيقة

محافظة البحر الأحمر محافظة بورسعيد محافظة الفيوم القاهرة الكبرى محافظات اليوم الأحد المحافظات المصرية رمضان 2022 موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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