يتابع المصريون في مختلف المحافظات باهتمام موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2022.

يستعرض موقع “الدستور” لقراءه اليوم موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2022.

يأتي موعد أذان المغرب اليوم الأحد الموافق التاسع من رمضان 2022 وفقا للمناطق الجغرافية لكل محافظة، ففي الوقت الذي يحين فيه موعد الإفطار في محافظة البحر الأحمر الساعة 6:04 دقائق في لكونها أولى المحافظات في موعد الإفطار، سيحين موعد الأذان في محافظة مطروح الساعة 6:36 دقيقة حيث أنها آخر محافظة يفطر فيها الصائمون

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2022

بينما يحين موعد أذان المغرب 9 رمضان 2022 في القاهرة الكبري الساعة 6:19 دقيقة.

وفيما يلي مواعيد أذان المغرب اليوم موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2022 في المحافظات.

موعد الأذان في محافظه الجيزة: 6:20 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الإسكندرية: 6:25 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الإسماعيلية: 6:16 دقيقة

موعد الأذان في محافظه أسوان: 6:08 دقائق

موعد الأذان في محافظه أسيوط: 6:17 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الأقصر: 6:10 دقائق

موعد الأذان في محافظه البحر الأحمر: 6:04 دقائق

موعد الأذان في محافظه البحيرة: 6:23 دقيقة

موعد الأذان في محافظه بني سويف: 6:19 دقيقة

موعد الأذان في محافظه بورسعيد: 6:16 دقيقة

موعد الأذان في محافظه جنوب سيناء: 6:11 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الدقهلية: 6:19 دقيقة

موعد الأذان في محافظه دمياط : 6:18 دقيقة

موعد الأذان في محافظه سوهاج: 6:15 دقيقة

موعد الأذان في محافظه السويس: 6:14 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الشرقية: 6:19 دقيقة

موعد الأذان في محافظه شمال سيناء: 6:10 دقائق

موعد الأذان في محافظه الغربية: 6:21 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الفيوم: 6:20 دقيقة

موعد الأذان في محافظه قنا: 6:10 دقائق

موعد الأذان في محافظه مطروح: 6:36 دقيقة

موعد الأذان في محافظه كفر الشيخ: 6:21 دقيقة

موعد الأذان في محافظه المنيا: 6:20 دقيقة

موعد الأذان في محافظه الوادي الجديد: 6:30 دقيقة

موعد الأذان في محافظه المنوفية: 6:20 دقيقة

موعد الأذان في محافظه القليوبية: 6:20 دقيقة