عمر هريدي يطالب أعضاء مجلس المحامين بسرعة انعقاد مجلس النقابة

وجه المحامي عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة لسرعة انعقاد مجلس النقابة للاضطلاع بمسئولياته ودعوة المحامين أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب نقيب للمحامين يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.

وطالب «هريدي» بتشكيل لجنة ثلاثية من أكبر الأعضاء سناً وأقدمهم قيداً، لمراجعة كافة الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة العامة منذ تاريخ شغر مركز النقيب العام حتى تاريخه وإعداد تقرير بذلك وإعداد مركز مالي لإيرادات ومصروفات النقابة يشمل الودائع المالية بالبنوك، ويعرض على اجتماع مجلس النقابة العامة للنظر فيه واعتماده من مجلس النقابة العامة.

وقال «هريدي» في بيان له: «انطلاقاً من المسئولية والأمانة التي كلفنا بها المحامين، والنقابة العامة حالياً تمر بظرف استثنائي عقب وفاة المغفور له بإذن الله معالي نقيب المحامين، وكان لزاماً علينا جميعاً أن نضع مؤقتاً بعض قواعد تسيير العمل بالنقابة اتساقاً مع هذا الظرف الطارئ والاستثنائي، وترتيب أولويات العمل النقابي ضماناً لحُسن سير العمل، خلال الفترة الانتقالية البينية وإلى أن يتم انتخاب نقيب للمحامين ليكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي».

وتنص المادة 142 من قانون المحاماة على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً، فإذا زادت المدة الباقية عن سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب.

وأضاف: «يراعى تحصين قرار مجلس النقابة العامة بالدعوة لإجراء الانتخابات التكميلية لمركز النقيب من الشوائب الشكلية أو الموضوعية ليتصف بالمشروعية».

وأكمل: «وذلك على أن يدرج في جدول أعمال اجتماع المجلس المقترحات التالية كبنود بجدول الأعمال تطرح للنقاش وأخذ الرأي بشأنها»: