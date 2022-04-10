«برلمانية الوفد» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان

هنأ النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والجيش المصرى العظيم ضباط وصف ضباط وجنود، وكل أفراد الشعب المصري العظيم، بذكرى العاشر من رمضان، الذي انتصرت فيه مصر علي وحررت أراضيها في حرب هي الأعظم في التاريخ المعاصر.

وقال "وهدان"، في بيان له، أن جنود مصر البواسل سطروا تاريخا من ذهب وضربوا نموذجا رائعا في التحدى والإصرار لتحرير وطننا الغالي مصر ولقنوا العدو درسا لم ينساه وستظل ذكرى العاشر من رمضان مضيئة في تاريخ مصر بعد ما قدم أبنائها من تضحيات شهد لها العالم بأسره في هذه الحرب المجيدة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، أن سيناء أرض غالية على الوطن كما أن جيش مصر كان وسيظل حصنا حاميا ضد كل من تسول نفسه في التفكير في النيل من مصر أو مقدراتها مقدما التحية لكل أفراد القوات المسلحة علي ما بذلوه من تضحيات على مدار تاريخ مصر.

كما تقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وصرح أبو هميلة، أن جنودنا البواسل بالقوات المسلحة ضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والفداء لاستعادة الكرامة، وسطروا أروع الأمثلة للبطولة لتحرير الأرض في العاشر من رمضان عام 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973 م أثناء الصيام، موضحا أن التاريخ ذكر هذه الملحمة العظيمة بحروف من نور والتي أصبحت لنا جميعا مصدر إلهام نستلهم منها العزيمة والإصرار للحفاظ على استقرار الوطن ووحدته وأمنه، وبث روح الوطنية والفداء والتضحية في شباب مصر .