الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الحالة الصحية لـ4 مصابين من أسرة واحدة في حادث «الإسماعيلية - العريش»

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أطفال من بينهم 3 أشقاء ونجل عمهم، في حادث تصادم سيارة برتوسيكل، على طريق "الإسماعيلية - العريش" أمام قرية جلبانة باتجاه العريش.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باصطدام سيارة رقم 3146 ط ل م مصر بتروسيكل بدون لوحات معدنية، على طريق "الإسماعيلية - العريش" أمام قرية جلبانة باتجاه العريش.

وعلى ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى القنطرة شرق لتلقى العلاج اللازم

وكشفت مصادر طبية أن المصابين هم "محمد كرم  السيد، 14 عاما، ومصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالساق الأيمن، وزهرة كرم السيد 12 عاما، مصابة اشتباه خلع بالكتف الأيمن، ويوسف كرم السيد 6 سنوات، ومصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد سليمان السيد ٨ سنوات، ومصاب بجرح قطعي 3 سم بفروة الرأس، وجميعهم من قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.

فيما انتقل رجال الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة مكان الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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