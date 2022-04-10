الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق»

حادث على طريق الإسماعيلية
حادث على طريق الإسماعيلية

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بالقرب من قرية نفيشة.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد أن دراجة نارية اصطدمت بتوك توك، مما تسبب في إصابة قائد الدراجة النارية بإصابات بالغة لحظة سقوطه، وإصابة سائق التوك توك بكسور مختلفة.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن المصابين هم: يوسف إبراهيم وشهرته «يوسف الحاوي»، 17 عامًا، مصابا بنزيف داخلي في البطن وكسور مضاعفة، ووصل المستشفى في حالة غير مستقرة واضطراب في درجة الوعي، وجرى إدخاله غرفة العمليات لمحاولة إنقاذه إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته، ومصاب آخر يدعى  محمد السيد، سائق التوك توك، مقيم بقرية أبوعطوة، مصابًا بكسر مضاعف في الساق اليمنى وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم وحالته شبه مستقرة، وجرى وضعه تحت الملاحظة في المستشفى.

فيما انتقل رجال الشرطة لمكان البلاغ، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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