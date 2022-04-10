الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

منها افتتاح المعرض الجماعي "مدد.. مدد" سهرات رمضانية فنية وثقافية .. اليوم

معرض مدد مدد
معرض مدد مدد

يستضيف قصر السينما بجاردن سيتي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، أمسية جديدة من أمسيات، صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني، والذي تديره وتشرف عليه الكاتبة اللبنانية تغريد فياض.

تستهل الأمسية بكلمة للفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، يليها كلمة الكاتبة تغريد فياض، وفقرة عن الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب المصري، ويشارك فيها كل من: الشيخ عبد العزيز زيدان ــ خطيب وإمام مسجد الرحاب، بمديرية أوقاف القاهرة. القمص ميخائيل جرجس ــ نائب وكيل مطرانية حلوان والمعصرة.

ثم يعقبها  فن الديكور وأساليبه بابتكار تحويل المخلفات وتدويرها لتصبح ديكورات وأعمال فنية جميلة، يعرضها مهندس الديكور الفنان نسيم زكريا.

يليها مشاركات شعرية متنوعة من نخبة من شعراء مصر والعالم العربي. وفقرة مع الغناء والطرب تقدمها الفنانة ريما شماس وعازف الكمان من الأوبرا الموسيقار إيهاب محمود.

وفقرة غنائية مع فريق تمورو بقيادة الفنانة مني الصادي، غناء وعزف عود مع الفنان مختار سعيد وأحمد السيد. وتختتم الأمسية بغناء منفرد للفنان عمرو سليمان.

ــ حفل توقيع ومناقشة رواية “النقشبندي” بمركز قنصلية

في سياق متصل، تعقد بمركز قنصلية الثقافي بوسط البلد، في الثامنة والنصف مساء اليوم أيضا، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع رواية “النقشبندي”، للكاتبة رحمة ضياء، ويناقش الرواية الكاتب الناقد دكتور حاتم حافظ، والكاتب الصحفي سيد محمود.

كما تتضمن الأمسية فقرة للإنشاد الديني والإبتهالات النبوية، يقدمها المنشد محمد الجعفري، بمصاحبة عازف الإيقاع عمرو أبو زيد.

وقد حصلت رحمة ضياء علي جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول العام الماضي ٢٠٢١ وجاء في حيثيات لجنة التحكسم عن رواية “النقشبندي”: الرواية تحاولُ بناءَ سيرة مُتخيَّلة للمنشد الصوفى الشهير؛ الشيخ سيد النقشبندي، وهي سيرة لم يتم تناولها من قبل. قدمت الكاتبةُ النص الفائز بإحكام لغوي واضح، يمزج الواقع بالخيال بطريقة مُقنعة على الصعيد الفني. يكشف النص عن جهد كبير بذلته الكاتبة خلال مراحل البحث وعبر التناول الفنى المُتميز لشخصيات العمل.

ــ الحج في الإسلام .. نموذج الإسلام المصري 

كما تعقد عبر تطبيق زووم، في الخامسة من بعد عصر اليوم، ندوة أونلاين بعنوان “الحج في الإسلام .. نموذج الإسلام المصري”، والتي ينظمها معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان، وتقدمها وتحاضر فيها، كاترين مايور- جاون أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر للعالم العربي والإسلامي بجامعة السوربون منذ عام 2017. مؤرخة ومتخصصة في التاريخ الديني للعالم العربي، وخاصة مصر في العصر الحديث والمعاصر. وهي عضو في معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان والمجلس العلمي لـلمعهد الفرنسي للآثار الشرقية.

ــ افتتاح المعرض الجماعي “مدد .. مدد” بخان المغربي

وفي الثامنة مساء اليوم أيضا، تحتضن قاعة خان المغربي للفن التشكيلي بالزمالك، فعاليات المعرض الجماعي “مدد .. مدد”، والذي يستمر حتي المعرض حتي يوم الأربعاء الموافق ٢٧ أبريل الجاري، ويشارك به كل من الفنانيين التشكيليين: إيفيلين عشم الله، إبراهيم البريدي، عزة أبو السعود، أحمد سليم، والفنان عمر عبد الظاهر.

افتتاح المعرض الجماعي مدد مدد سهرات رمضانية فنية وثقافية رواية النقشبندي قصر السينما بجاردن سيتي

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