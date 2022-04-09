راجعين ياهوى الحلقة 8.. سلمى أبو ضيف تهرب من المنزل وترفض الزواج

كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل «راجعين يا هوى»، عن هروب ولاء (سلمى أبو ضيف) من منزلها، بعدما تركت أخيها ووالدتها مع العريس الجديد وأحرجتهم، وذهبت لتشكي لها ما حدث من أهلها وإكراهها على الزواج، لتنصحها صديقتها بغلق هاتفها وعدم التحدث مع أهلها، وذهبا سويًا إلى ملهى ليلي، ولكن علم أخيها عمرو بمكانها ولحقها، ما جعل ولاء تهرب منه مرة أخرى.

ولم تجد «ولاء» ملجأً لها سوى بيت عمها بليغ (خالد النبوي)، فذهبت إليه لتبيت عنده لكنها لم تجده، لتبيت عند جارته صفية، وعندما عاد بليغ إلى منزله، اتصل بشريفة (أنوشكا) والدة ولاء وأخبرها أن ولاء لن تعود للمنزل قبل أن يتحدث مع عمرو ويتخلى عن فكرة زواج ولاء بالإكراه، فهل ستتخلص ولاء من إصرار أخيها على زواجها بالإكراه؟.

وتصدر مسلسل راجعين يا هوى تريند جوجل عقب عرض أول حلقه، ويعرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب سلمى أبو ضيف المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

كما تنتظر سلمى أبو ضيف إطلاق مسلسلها منعطف خطر، على منصة شاهد بعد انتهاء الموسم الرمضاني، المسلسل من إخراج السيد مسعود، ومن بطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور وباسم سمرة.

من هي سلمى أبو ضيف؟

سلمى أبو ضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكر خضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين المنباوي، تألقها في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية مع المخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتها لمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي، ويعتبر مشاركتها في مسلسل المشهد الأخير هو أحدث أعمالها الفنية، بجانب إطلاق مسلسلها منعطف خطر قريبًا.