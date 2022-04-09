السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الكويت يؤكد حرص بلاده على تقديم كل دعم ومساندة للبنانيين

عبدالعال القناعي
عبدالعال القناعي

أكد سفير الكويت لدى لبنان عبدالعال القناعي حرص دولة الكويت الدائم على تقديم كل دعم ومساندة للأشقاء في لبنان وتحديدا في الجوانب الانسانية.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم السبت في افتتاح المبنى التابع لمركز سرطان الأطفال في لبنان.
وقال القناعي إن الشعب الكويتي سباق في تقديم المساعدة لأشقائهم وهو أمر طبيعي لدى أهل الكويت.
وأضاف أن ما تريده الكويت من لبنان أن يكون لبنانيا في عروبته وسياسته، موضحا أن الانتخابات النيابية المرتقبة الشهر المقبل شأن داخلي، مؤكدا ثقة الكويت فيما سمعته من وعود.

سفير الكويت مساندة للبنانيين لبنان

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