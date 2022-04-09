نائب عراقي يؤكد ضرورة الاحتكام إلى الدستور لحل الخلافات السياسية

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، اليوم السبت، ضرورة الاحتكام إلى الدستور لحل الخلافات والمشاكل السياسية وبناء دولة المواطنة، وفرض القانون على الجميع وتقوية دعائم الديمقراطية.

وقال المكتب الإعلامي لشاخوان- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن النظام الفيدرالي هو الضمان لوحدة العراق واستقراره، وهناك أكثر من 50 مادة في الدستور تم خرقها ما أدى إلى الاختلال في النظام السياسي وخلق مشاكل وأزمات.

وأكد شاخوان ضرورة توحيد الجهود والمساعي للقوى السياسية والأحزاب الوطنية للحفاظ على التجربة الديمقراطية والنظام الفيدرالي في البلاد لتجاوز المحن والأزمات ومحاربة الإرهاب والفساد ومكافحة الأوبئة، والمضي بعجلة الإعمار والبناء لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.