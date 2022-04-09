الكبير أوى 6 الحلقة 8.. مربوحة تتخلى عن الكبير وتستبدله بـ«هدرس»

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس أحداثًا مختلفة، فبعد أن ربح فريق الكبير ومربوحة في التحدي الثاني وإنقاذ الكبير الفريق كله.

أثنت مربوحة على أداء الكبير في التحدي الثاني وبدأت في الدعاء له ولكن أبناءه أكدوا له أنه كاد أن يتسبب في خسارتهم بسبب عجرفته واختلف الأب والأبناء وظهر في الخلفية صوت الرجل المقنع الذي قال لهم إنهم في استراحة وعليهم الخلود إلى النوم وبعد استيقاظهم قال الرجل المقنع إن التحدي الثالث من لعبة السبيط سيبدأ بعد قليل وعليهم أن يقسموا أنفسهم إلى أربع فرق مثل التحدي السابق، وأصر أبناء الكبير على خروج والدهم من فريقهم والاستعانة بهدرس ليحل محل الكبير في الفريق.

وبدأت الحلقة 8 بالتحدي الثاني بتقسيم المتنافسين في لعبة السبيط إلى فرق كل فريق يتضمن 4 أعضاء من أهالي المزاريطة استعدادًا للتحدي الثاني، وكان الفريق الأول يضم الكبير أوي وزوجته مربوحة وولديه جوني والعترة، أما الفريق الثاني فزاع وهدرس ونفادي وطباظا.

وخرج عليهم الرجل المقنع ليوضح لهم قواعد التحدي الثاني في لعبة السبيط، وهي عبارة عن لعبة "صيادين السمك" حيث يلقي أحد المقنعين العبة وعلى اللاعب أن يمسك الكرة قبل أن تسقط الأرض، وكعادته حاول الكبير أن يتظاهر بمهاراته فوقعت الكرة وكان الفريق على وشك الخسارة وطُرد الكبير وحده.

وكالعادة، أظهرت مربوحة التضحية والرومانسية وأثناء لعب جوني ابن الكبير ضحّت بنفسها، كي لا يخسر ويموت، وخوفهم من الموت القى عليها الكبير وصيته بخصوص حقول المانجا وحساب فيسبوك الخاص به كي تمسحه بعد وفاته بطريقة كوميدية، لكن في النهاية فاز الفريق بسبب العترة ووصلوا للنهاية وتمسكت مربوحة برومانسيتها حتى إنها أخبرت الكبير أنها ستموت معه في لعبة السبيط.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 8

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 8 والقنوات الناقلة، تُعرض بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

جاءت مواعيد عرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 6 التي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقروإخراج أحمد الجندي.