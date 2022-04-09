«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان .

وقال اللواء طارق نصير: “إنه لمن دواعي سروري أن اتقدم إليكم يا فخامة الرئيس بخالص التهنئة القلبية بمناسبة ملحمة العاشر من رمضان هذه الذكرى التي يفخر بها كل مواطن مصري وعربي حيث أثبتت فشل إسرائيل في فرض الأمر الواقع على قواتنا المسلحة التي هانت أرواحهم ولم تهن مكانة الوطن في قلوبهم حتى تحقق النصر العظيم”.

وأضاف: “من أهم أسباب نجاح حرب العاشر من رمضان هو استعادة الثقة بالنفس لرجال قواتنا المسلحة والقدرة على التخطيط العلمي السليم لتحطيم العجرفة الإسرائيلية التي ادعت تفوقها على مصر عسكريا”.

وأكد أن التاريخ يعيد نفسه في التفاف الشعب المصري حول قيادتكم الرشيدة لاستكمال مرحلة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن المصريون يدركون بأن

دورهم الذي خلقهم الله له لا يزال قائما ومستمرا حتى تقوم الساعة لأن مصر كانت ومازالت بكل عراقتها التاريخية وثوابتها الثقافية صاحبة دور فاعل ومؤثر وموطنا للأمن والسلام.

واختتم اللواء طارق نصير تهنئته بتوجيه الشكر للشعب المصرى الذي ضرب أروع الأمثلة بوقوفه بجوار قواتة المسلحة، كما وجه التحية لرجال قواتنا المسلحة الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة.