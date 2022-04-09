السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان .

وقال اللواء طارق نصير: “إنه لمن دواعي سروري أن اتقدم إليكم يا فخامة الرئيس بخالص التهنئة القلبية بمناسبة ملحمة العاشر من رمضان هذه الذكرى التي يفخر بها كل مواطن مصري وعربي حيث أثبتت  فشل إسرائيل في فرض الأمر الواقع على قواتنا المسلحة التي هانت أرواحهم ولم تهن مكانة الوطن في قلوبهم حتى تحقق النصر العظيم”.

وأضاف: “من أهم أسباب نجاح حرب العاشر من رمضان هو استعادة الثقة بالنفس لرجال  قواتنا المسلحة والقدرة على التخطيط العلمي السليم لتحطيم العجرفة الإسرائيلية التي ادعت تفوقها على مصر عسكريا”.

وأكد أن التاريخ يعيد نفسه في التفاف الشعب المصري حول قيادتكم الرشيدة لاستكمال مرحلة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن المصريون يدركون بأن 
دورهم الذي خلقهم الله له لا يزال قائما ومستمرا حتى تقوم الساعة لأن مصر كانت ومازالت بكل عراقتها التاريخية وثوابتها الثقافية صاحبة دور فاعل ومؤثر وموطنا للأمن والسلام.

واختتم اللواء طارق نصير تهنئته بتوجيه الشكر للشعب المصرى الذي ضرب أروع الأمثلة بوقوفه بجوار قواتة المسلحة، كما وجه التحية لرجال قواتنا المسلحة الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة.

اللواء طارق نصير الرئيس السيسي الفريق أول محمد ذكي العاشر من رمضان إسرائيل السيسي البناء والتنمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

الأكثر قراءة

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

مصدر بـ«السياحة»: اليوتيوبر الأمريكى سونبوشنر حاول إدخال درون وليس معدات تصوير

«انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

الرئيس يستقبل الكاتبة سماح أبوبكر عزت ويوجه بحشد الطاقات الإبداعية فى مجال نشأة الأطفال

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

أزمة الميدليات| استقالة مصطفى هدهود.. ومرتضى: القرار بالصوت والصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

د.كريمة الحفناوى

العالم فى ظل العقوبات الاقتصادية

علي سعدة

سر الرقم 5

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة مُنفذ عملية «تل أبيب»

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين