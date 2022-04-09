وفد الغربية يوزع حقائب السلع الاستهلاكية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

قامت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الغربية برئاسة الدكتور محمد خليفة القائم بأعمال رئيس اللجنة بتوزيع عدد من حقائب السلع الاستهلاكية ضمن خطة دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان الكريم، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وقال الدكتور محمد خليفة القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، إن مبادرة وفد الغربية تأتي في إطار المساهمة في القضاء على ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع التجار، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وأوضح خليفة، أن اللجنة حرصت على حصر الأسر الأكثر احتياجًا لضمن وصول حقائب المبادرة للمحتاجين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة المصرية، وفي إطار تفعيل المشاركة المجتمعية للأحزاب.

لجنة المرأة بالعجوزة تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

نظمت لجنة المرأة بالحزب في العجوزة برئاسة نجلاء سامي فعالية بمناسبة يوم اليتيم، جاذ ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وحضر الفعالية فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد ومصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا وكريمة القاضي رئيس لجنة المرأة في المنوفية وماهر حسنين رئيس لجنة الوفد في العجوزة والدكتور محمد دسوقي رئيس لجنة الوفد في بولاق الدكرور ومحمد جبريل رئيس لجنة الهرم ونهلة الألفي القيادية بالحزب ومحمد الإتربي سكرتير الهيئة الوفدية وعلاء غراب عضو الهيئة العليا السابق وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.

وكرّمت نجلاء سامي رئيس لجنة المرأة في حزب الوفد بالعجوزة قيادات الوفد الحاضرين، مؤكدة أن بيت الأمة سيظل نبض الشارع وضمير الشعب ولسانه، يشاركه أفراحه وأحزانه، ويدعم جهود الدولة المصرية التي تخدم الوطن والمواطن.



وفد الدقهلية يفتتح المعرض الخيري السنوي لتوفير احتياجات المواطنين

وضمن الفعاليات نفسها، افتتحت لجنة المرأة برئاسة أميمة عوض عضو الهيئة العليا المعرض الخيري السنوي للوفد بالدقهلية لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطن المصري، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتحت إشراف باهر السقعان رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية.

وأكد باهر السقعان رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الدقهلية أن معرض الوفد الخيري يهدف إلى مساندة جهود الدولة المصرية في توفير الدعم اللازم للمواطنين خلال فصل الصيف وبالأسعار المناسبة بهدف رفع العبء عن كاهلهم.

وأشار رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية إلى أن المعرض جاء في إطار سعي حزب الوفد نحو تفعيل دوره المجتمعي، ليبدأ عمله بشكل يومي على مدار أسبوع من اليوم السبت، وذلك في الساعة 11 صباحًا وحتى 3 مساءً بمقر حزب الوفد بمدينة المنصورة في شارع نور بالمختلط.