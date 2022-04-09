مصرع عامل سقطت عليه حاوية بميناء الدخيلة بالإسكندرية

لقى عامل مصرعه داخل ميناء الدخيلة سقطت عليه حاوية أثناء نقل البضائع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وتلقى اللواء حسام الصغير، مدير أمن ميناء الاسكندرية، بلاغًا بالحادث، وتبيّن للواء عماد فاروق، مدير المباحث الجنائية بميناء الإسكندرية، والعقيد محمد مصباح، رئيس مباحث الميناء، أنه أثناء قيام المدعو (صلاح حسن أحمد) البالغ من العمر ٤٥ عامًا من دمنهور - عامل - بنقل بضائع، سقطت عليه حاوية.

وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها وتحريات المباحث الجنائية بميناء الإسكندرية.