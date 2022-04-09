السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مبيض محارة صعقا بالكهرباء في الغربية

ارشيفية
ارشيفية

لقي مبيض محارة مصرعه في العقد الثالث من العمر صعقا بالكهرباء أثناء عمله في أحد منازل قرية محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى الجامعي بطنطا  تحت تصرف النيابة.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد  بورود بلاغًا باستقبال مستشفى طنطا الجامعي  لجثة شاب يدعى أحمد. ع. في العقد الثالث من العمر، مقيم بقرية محلة روح بدائرة مركز طنطا، جثة هامدة  إثر إصابته بصعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طنطا للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان وتبين أن المتوفى يعمل مبيض محارة وخلال عمله بأحد منازل قرية محلة روح أصيب يصعق كهربائي ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بصعق تيار كهربائي، وتم  نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تصرف النيابة التي طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرتها.

وشيع أهالي قرية محلة روح بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية جثمان المتوفي في مشهد جنائزي مهيب  حزنا على رحيله، مؤكدين أنه كان يتمتع بحب الجميع وسمعة طيبة  وكان العائل الوحيد لأسرته.

محلة روح طنطا محافظة الغربية مبيض محارة صعقا بالكهرباء مشرحة المستشفى الجامعي النيابة

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