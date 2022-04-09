التحفظ على 10 أطنان تمور مجففة قبل حجبها لبيعها بأسعار عالية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 10 طن "تمور" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر وبدون اي مستندات تثبت صلاحيتها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري وحجب سلع لرفع سعرها.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص"، لحيازته تمور مجهولة المصدر قبل حجبها عن الاسواق.

علي الفور تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 10 طن "تمور" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصر، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 6 طن "تمور" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص"، لحيازته تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها بالأسواق.

على الفور تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 6 طن "تمور مجففة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.